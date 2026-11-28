LEGO Icons Transformers: Soundwave 10358 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, figure trasformabili tra cui Laserbeak e Ravage, idea regalo, 1505 pezzi
4,8 su 5 su Amazon, 407 recensioni
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Caratteristiche
- MODELLINO DA COSTRUIRE LEGO DA COLLEZIONE: il set LEGO Icons Transformers: Soundwave è un progetto creativo per adulti, pensato per i fan del franchise di film di fantascienza
- RICCO DI ACCESSORI: il set include l'action figure LEGO Transformers di Soundwave, con capsula a razzo, blaster laser e accessori per i dardi, e le figure di Ravage e Laserbeak
- CARATTERISTICHE E FUNZIONI: questo kit di modellismo LEGO per adulti è dotato di pulsante per gli effetti sonori; può essere convertito manualmente in modalità registratore, così come Ravage e Laserbeak in modalità cassetta
- LEGO DA COLLEZIONE: metti in posa Soundwave, Ravage e Laserbeak, o “cattura” le figure durante la conversione; crea una decorazione per la casa o per l’ufficio dinamica usando la targhetta e l'espositore
- REGALO PER UOMO O DONNA FAN DEI ROBOT LEGO: delizia un amico per il suo compleanno con un regalo avvincente, un set che farà felici gli amanti delle action figure Transformers e del personaggio Soundwave
- KIT DA COSTRUZIONE LEGO CON ISTRUZIONI DIGITALI: preparati a costruire come mai prima d’ora con l’app LEGO Builder, che ti consente di salvare i set, monitorare i tuoi progressi, ingrandire e ruotare il modello in 3D
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Icons Transformers: Soundwave 10358 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, figure trasformabili tra cui Laserbeak e Ravage, idea regalo, 1505 pezzi costa 134,99 € su Amazon.it, rispetto a 179,99 € di prezzo precedente (risparmio 45,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 17:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 407 recensioni.
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