Shelly 1 Gen4, Interruttore Relè Intelligente Wi-Fi, 1 Canale, 16A, Contatti Puliti, Domotica, Controllo Porta Garage, Nessun Hub Richiesto, Certificato Matter, Alexa, Google, HomeKit, Zigbee
4,8 su 5 su Amazon, 1.406 recensioni
-13% 19,48 €
Prima
22,49 €, risparmi 3,01 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝟭 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲: Supporta fino a 16A a 240VAC o 10A a 30VDC; si installa facilmente dietro gli interruttori a muro o nelle scatole di derivazione
- 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗣𝘂𝗹𝗶𝘁𝗼: Uscite potenzialmente libere per controllare porte da garage, cancelli, caldaie o circuiti a bassa tensione
- 𝗪𝗶-𝗙𝗶 + 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗥𝗮𝗽𝗶𝗱𝗮: Funziona su Wi-Fi 2,4GHz per un controllo smart fluido; Bluetooth incluso per semplificare il collegamento
- 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝗔𝗽𝗽 𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗩𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶: Controllo da qualsiasi luogo con l'app Shelly Smart Control o assistenti vocali come Alexa, Google Home o SmartThings – 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻 𝗵𝘂𝗯 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗼
- 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗧𝗶𝗺𝗲𝗿: Imposta timer e orari personalizzati per ogni canale o crea scenari per un'automazione completa della casa
- 𝗡𝗼𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲 𝗚𝗲𝗻𝟰: Supporto integrato per Matter e Zigbee, potenza di calcolo avanzata e scripting evoluto per automazioni ancora più intelligenti
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- 1 Pezzo
In breve
Shelly 1 Gen4, Interruttore Relè Intelligente Wi-Fi, 1 Canale, 16A, Contatti Puliti, Domotica, Controllo Porta Garage, Nessun Hub Richiesto, Certificato Matter, Alexa, Google, HomeKit, Zigbee costa 19,48 € su Amazon.it, rispetto a 22,49 € di prezzo precedente (risparmio 3,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.406 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.