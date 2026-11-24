Moulinex Blendeo+, Frullatore da 1.5L con Lame Zelkrom e Smart Lock, Potenza di 450W, con 2 Velocità, Raffreddamento ad Aria, LM2C08F0
4,2 su 5 su Amazon, 4.738 recensioni
-35% 25,99 €
Prima
39,99 €, risparmi 14,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- FRULLATORE CON AMPIA CAPACITÀ: Frullatore con vaso da 1.5 L e capacità utile di 1.25 L, dotato di tappo dosatore per una misurazione precisa degli ingredienti
- POTENTE E COMPATTO: Il frullatore Moulinex ha un motore da 450 W che consente una miscelazione rapida e senza grumi, ideale per frullati cremosi e zuppe gustose fatte in casa
- DESIGN SMART: Le lame amovibili e il sistema Smart Lock ermetico al 100% permettono una pulizia facile, veloce e sicura
- EMULSIONE PERSONALIZZATA: Il frullatore multifunzione ha due velocità e funzione Pulse per risultati su misura, adatti a ogni gusto e ingrediente
- DURATA E RIPARABILITÀ: Le Lame Zelkrom sono resistenti per prestazioni durature; la tecnologia di raffreddamento ad aria permette di evitare surriscaldamenti
- 15 ANNI DI RIPARABILITÀ: Concepito per essere riparata facilmente, con ricambi a basso costo e consegna rapida per 15 anni e oltre, grazie ai 6200 centri di riparazione in tutto il mondo
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 1.5 L
In breve
Moulinex Blendeo+, Frullatore da 1.5L con Lame Zelkrom e Smart Lock, Potenza di 450W, con 2 Velocità, Raffreddamento ad Aria, LM2C08F0 costa 25,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 18:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 4.738 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.