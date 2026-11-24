SEVERIN Friggitrice ad Aria Calda XXL, 1700W, 7 Litri, Display Touch, 12 Programmi, Mantenimento Caldo, Funzione Memoria, Rivestimento Ceramica, 29,0 x 38,7 x 31,0 cm, Nero - FR 2462
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Caratteristiche
- CESTELLO XXL: la grande capacità del cestello (7 litri) è studiata per la preparazione di porzioni abbondanti; permette di cuocere grandi quantità di cibo, come pollo intero o patatine, in una sola volta
- DISPLAY TOUCH E 12 PROGRAMMI: il pannello di controllo led touch permette di selezionare 12 programmi automatici per diverse preparazioni; include impostazioni predefinite per patatine fritte, pollo, pesce, carne, verdure, torte e alimenti surgelati
- PROGRAMMAZIONE E FUNZIONI EXTRA: include 2 slot di memoria per salvare impostazioni personalizzate; la funzione di mantenimento in caldo conserva il cibo caldo a fine cottura, e il promemoria 'shake' avvisa quando agitare
- COTTURA AD ARIA SENZA OLIO: la tecnologia ad aria calda permette di friggere, cuocere al forno, arrostire e grigliare diversi alimenti; consente una preparazione con una ridotta quantità di olio o grassi aggiunti, adatta per un uso quotidiano
- CESTELLO CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA: l'inserto del cestello è dotato di un rivestimento in ceramica; questo materiale offre una elevata resistenza ai graffi e una notevole antiaderenza, facilitando sia la rimozione del cibo che la pulizia finale
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 7L
In breve
SEVERIN Friggitrice ad Aria Calda XXL, 1700W, 7 Litri, Display Touch, 12 Programmi, Mantenimento Caldo, Funzione Memoria, Rivestimento Ceramica, 29,0 x 38,7 x 31,0 cm, Nero - FR 2462 costa 39,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,00 € di prezzo precedente (risparmio 19,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 18:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 95 recensioni.
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