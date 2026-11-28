Emporio Armani Boxer Uomo MACROLOGO Nero L
4,3 su 5 su Amazon, 50 recensioni
35,00 €
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Caratteristiche
- Tessuto leggero ad asciugatura rapida per attività acquatiche
- Cinta elastica con coulisse regolabile
- Pratiche tasche laterali
Dettagli
- Colore
- Logo Ea Nero
- Formato
- L
In breve
Emporio Armani Boxer Uomo MACROLOGO Nero L costa 35,00 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 17:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 50 recensioni.
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