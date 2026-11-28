Reebok Unisex Club C Revenge Vintage Sneaker, GRITTYGREEN/Alabastro/Gum, 37,5 EU
4,4 su 5 su Amazon, 59 recensioni
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Caratteristiche
- ESSENZIALE PER L’USO QUOTIDIANO: Progettata per un utilizzo quotidiano versatile, questa sneaker classica si abbina facilmente a look casual, sportivi e lifestyle, offrendo comfort per tutto il giorno e stile senza tempo.
- DESIGN HERITAGE DAL 1985: Lanciata originariamente nel 1985 come scarpa casual per tennisti, con pelle morbida premium e ammortizzazione confortevole sotto il piede per un comfort duraturo.
- TOMAIA IN CAMOSCIO PREMIUM: Realizzata in camoscio di alta qualità per una sensazione morbida, un look raffinato e prestazioni durature.
- AMMORTIZZAZIONE LEGGERA DELL’INTERSUOLA IN EVA: L’ammortizzazione reattiva sotto il piede garantisce comfort duraturo e assorbimento degli urti per tutto il giorno.
- SUOLA ESTERNA IN GOMMA RESISTENTE: La suola in gomma robusta migliora trazione e stabilità su diverse superfici.
Dettagli
- Colore
- Grittygreen Alabaster Gum
- Formato
- 37.5 EU
In breve
Reebok Unisex Club C Revenge Vintage Sneaker, GRITTYGREEN/Alabastro/Gum, 37,5 EU costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 110,00 € di prezzo precedente (risparmio 50,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:28; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 59 recensioni.
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