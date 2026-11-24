Reebok Unisex Nano X5 Edge Sneaker, Green Glow, 38,5 EU
4,6 su 5 su Amazon, 122 recensioni
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150,00 €, risparmi 54,13 €
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Caratteristiche
- PERFETTO PER: Allenamento – progettato per massime prestazioni.
- DESIGN ORIENTATO ALLE PRESTAZIONI: Ogni dettaglio offre un vantaggio competitivo.
- CALZATA REALE: Regolare – comoda e fedele alla misura.
- FLESSIBILITÀ MIGLIORATA: 3D FlexWeave si adatta a ogni movimento.
- COMFORT POTENZIATO: Collare in schiuma ad alta densità che ammortizza e sostiene la caviglia.
- STILE MODERNO: Tomaia elegante e contemporanea per un look fresco.
Dettagli
- Colore
- Green Glow
- Formato
- 38.5 EU
In breve
Reebok Unisex Nano X5 Edge Sneaker, Green Glow, 38,5 EU costa 95,87 € su Amazon.it, rispetto a 150,00 € di prezzo precedente (risparmio 54,13 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 18:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 122 recensioni.
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