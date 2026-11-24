BedFabtasy Piumino estivo di alta qualità, 240 x 220 cm, leggero piumino estivo 240 x 220 cm, con piumino d'oca e piume di alta qualità, 100% cotone biologico, senza rumore, Öko-TEX 100, DOWN Pass
4,5 su 5 su Amazon, 128 recensioni
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Caratteristiche
- Piumino di alta qualità: il nostro piumino è soffice e accogliente. Con una miscela di piuma d'oca e piuma d'oca. Il piumino BedFabtasy offre una morbidezza eccezionale, calore e il peso perfetto per una notte di sonno riposante
- 100% cotone biologico: il nostro tessuto piumone è realizzato in cotone di alta qualità. Il nostro piumino è morbido, traspirante, delicato sulla pelle e durevole e garantisce il comfort e la longevità del piumino
- Certificato di sicurezza: il piumino di BedFabtasy è certificato secondo Responsible Down Standard (RDS), Down PASS e Oeko-Tex Standard 100. Il materiale premium garantisce un'elevata pulizia, inodore, silenzioso e delicato sulla pelle. Portare un sonno riposante, confortevole e
- Dettagli squisiti: l'innovativa struttura a camera 3D mantiene l'imbottitura uniforme e priva di grumi e garantisce un isolamento ottimale. Le 8 linguette angolari mantengono il piumino perfettamente in posizione e possono essere unite a un secondo piumino in ogni stagione. Le doppie cuciture di alta qualità impediscono efficacemente la fuoriuscita delle molle. I bordi blu navy aggiungono eleganza alla tua camera da letto
- Facile manutenzione: il piumino è confezionato sottovuoto. Si prega di scuotere e picchiettare delicatamente il piumino e metterlo in un luogo ventilato per alcune ore per riprendere la sua forma originale. Se necessario, è possibile pulire il letto in modo puntuale o lavare a secco. Non esitate a contattarci e risolveremo il problema entro 24 ore
Dettagli
- Colore
- Piumino Leggero
- Formato
- 220 x 240 cm
In breve
BedFabtasy Piumino estivo di alta qualità, 240 x 220 cm, leggero piumino estivo 240 x 220 cm, con piumino d'oca e piume di alta qualità, 100% cotone biologico, senza rumore, Öko-TEX 100, DOWN Pass costa 54,97 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 21:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 128 recensioni.
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