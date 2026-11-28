Logitech MX Master 4, mouse wireless ergonomico | Feedback tattile ad alte prestazioni, scorrimento ultraveloce, ricarica USB-C, Bluetooth, Windows, macos - Grigio chiaro
4,5 su 5 su Amazon, 1.782 recensioni
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Caratteristiche
- Precisione percepibile con il pannello Haptic Sense; feedback tattile personalizzabile (1) su azioni specifiche, scelte rapide e notifiche per migliorare la produttività su questo mouse wireless Bluetooth
- Accedi facilmente agli strumenti con Actions Ring(2)su questo mouse della serie MX: sovrapposizione dinamica e personalizzabile si adatta a ciascuna app,posizionando i filtri,le regolazioni tasti di scelta più utilizzati in corrispondenza del cursore
- Scorri fino a 1.000 righe al secondo e fermati su un pixel con lo scroller MagSpeed: l’esperienza di scorrimento più veloce (3), più silenziosa e precisa (4) di Logitech
- Goditi una connettività 2 volte più potente (7) con un dongle USB-C, un chip radio avanzato e un’antenna ottimizzata per prestazioni più veloci, più potenti e affidabili, oppure usa il Bluetooth per una maggiore versatilità
- Mouse ergonomico progettato per il massimo comfort, MX Master 4 mantiene il flusso di lavoro con un’inclinazione naturale, pulsanti intuitivi e rotellina di scorrimento del pollice che riduce lo stress della mano per una navigazione fluida
- I clic discreti di MX Master 4 riducono il rumore e le distrazioni, offrendo una sensazione morbida e soddisfacente con il 90% in meno di rumore dei clic (8), perfetto per flussi di lavoro mirati
- Ricevi un mese di abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud con l’acquisto di MX Master 4
- Compatibile con i laptop Googlebook: Scopri la velocità, la precisione e il comfort ergonomico necessari per affrontare anche i lavori più impegnativi
Dettagli
- Colore
- Grigio chiaro
In breve
Logitech MX Master 4, mouse wireless ergonomico | Feedback tattile ad alte prestazioni, scorrimento ultraveloce, ricarica USB-C, Bluetooth, Windows, macos - Grigio chiaro costa 99,99 € su Amazon.it, rispetto a 129,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 1.782 recensioni.
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