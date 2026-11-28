Russell Hobbs Tostapane Brontë Stone 2 Fette, Fessure Larghe, 26761-56 | 6 livelli di doratura, sollevamento alto, scongelamento, riscaldamento e annullamento
4,2 su 5 su Amazon, 2.142 recensioni
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Caratteristiche
- DESIGN DISTINTIVO – Il design con texture pietra e dettagli in acciaio inox spazzolato dorato conferiscono al tostapane Russell Hobbs Brontë 2 Fette Stone un tocco di eleganza.
- 6 LIVELLI DI DORATURA – Che tu preferisca una doratura intensa o leggera, i sei livelli di tostatura ti permettono di controllare perfettamente il colore del tuo toast.
- FUNZIONALE – Il tostapane dispone della funzione solleva alto per recuperare in sicurezza le fette di pane calde, della leva Lift & Look per controllare il toast senza interrompere il ciclo di tostatura e di uno scaldabrioche per riscaldare dolci o panini.
- FUNZIONI SCONGELAMENTO, RISCALDAMENTO E ANNULLA – Tosta il pane direttamente dal freezer o utilizza la funzione annulla per fermare il ciclo di tostatura. La pratica funzione riscalda permette di scaldare rapidamente il toast se si è raffreddato.
- VASSOIO RACCOGLI BRICIOLE REMOVIBILE – Le briciole cadono nel vassoio sottostante evitando sporco sul piano di lavoro.
Dettagli
- Colore
- Pietra
In breve
Russell Hobbs Tostapane Brontë Stone 2 Fette, Fessure Larghe, 26761-56 | 6 livelli di doratura, sollevamento alto, scongelamento, riscaldamento e annullamento costa 25,90 € su Amazon.it, rispetto a 50,70 € di prezzo precedente (risparmio 24,80 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 2.142 recensioni.
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