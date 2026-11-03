adidas Uomo Vs Pace 2.0 Shoes, Wonder Beige/Earth Strata/GUM5, 45 1/3 EU
4,4 su 5 su Amazon, 7.376 recensioni
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Caratteristiche
- Vestibilità regolare
- Chiusura in pizzo
- Tomaia in materiale sintetico
- Passante sul tallone con fettuccia
Dettagli
- Colore
- Wonder Beige Earth Strata Gum5
- Formato
- 45 1/3 EU
In breve
adidas Uomo Vs Pace 2.0 Shoes, Wonder Beige/Earth Strata/GUM5, 45 1/3 EU costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 55,00 € di prezzo precedente (risparmio 20,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 10:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 7.376 recensioni.
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