Lagostina Ingenio Pastel, Set Padelle Antiaderenti 11 Pezzi, Color Brezza | Rivestimento Antiaderente, Manico Rimovibile, Design Salvaspazio, Compatibile con Induzione e Forno
4,3 su 5 su Amazon, 689 recensioni
-35% 109,98 €
Prima
169,99 €, risparmi 60,01 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- INGENIO PASTEL: Scopri Ingenio Pastel di Lagostina, la gamma di pentole e padelle con manico rimovibile che unisce un design moderno ed elegante a versatilità e praticità in cucina. Grazie al manico rimovibile coordinato garantito 10 anni e testato per supportare fino a 10kg (test interni), Ingenio Pastel è ideale per cotture sia sul piano cottura che in forno. Inoltre, si può utilizzare per conservare i cibi in frigorifero e per servire i piatti direttamente in tavola. Con Ingenio Pastel, la tua cucina si veste di colore!
- SET DA 11 PEZZI: Include 2 padelle (22-28 cm), 1 wok 26 cm, 2 casseruole con coperchio in vetro (16-20 cm), 2 coperchi in plastica (16-20 cm) e 2 manici rimovibili Ingenio coordinati
- RIVESTIMENTO ANTIADERENTE MINERALIA: Prepara i tuoi piatti preferiti con facilità, grazie al rivestimento Mineralia che offre prestazioni ottimali per una cucina facile, a basso contenuto di grassi e una pulizia senza sforzo
- SALVASPAZIO: Padelle impilabili e compatte che riducono fino al 70% dello spazio in cucina rispetto alle pentole standard Lagostina
- ADATTA A TUTTE LE FONTI DI CALORE: Compatibili con piani cottura a gas, elettrici, in vetroceramica, a induzione e adatti al forno (tranne coperchi in vetro e manici)
- IN ALLUMINIO RICICLATO: Corpo realizzato in alluminio 100% riciclato
- INDICATORE DI CALORE: L'indicatore Thermo-signal al centro della padella diventa completamente rosso quando si è raggiunta la temperatura ideale per iniziare la cottura, per ricette cotte sempre a puntino
Dettagli
- Colore
- Brezza
- Formato
- 22-28 cm (padelle), 16-20 cm (casseruole)
In breve
Lagostina Ingenio Pastel, Set Padelle Antiaderenti 11 Pezzi, Color Brezza | Rivestimento Antiaderente, Manico Rimovibile, Design Salvaspazio, Compatibile con Induzione e Forno costa 109,98 € su Amazon.it, rispetto a 169,99 € di prezzo precedente (risparmio 60,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 17:30; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 689 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.