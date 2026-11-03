Cecotec Bilancia da bagno intelligente con App Surface Precision HealthySmart. Bluetooth e 25 parametri, dimensioni 28 x 28 cm, schermo LCD, capacità massima 180 kg, funzionamento a batteria
4,6 su 5 su Amazon, 30 recensioni
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Caratteristiche
- Surface Precision HealthySmart misura fino a 25 parametri diversi, offrendo una visione completa della tua forma fisica. Dal peso alla massa muscolare e al grasso corporeo, avrai tutti i dati necessari per migliorare il tuo benessere. Con display LCD ad alta risoluzione e 4 sensori visibili.
- L'integrazione con la nostra app ti permetterà di tenere traccia dei tuoi progressi. Con connettività Bluetooth, sincronizza i tuoi dati in modo rapido e semplice, assicurando di avere sempre accesso alle informazioni più aggiornate.
- La bilancia Surface Precision HealthySmart è l'alleata perfetta per chi cerca precisione e tecnologia nel controllo della propria salute. Con il suo design compatto di 28 x 28 cm, si integra facilmente in qualsiasi spazio, offrendo uno stile moderno senza sacrificare funzionalità.
- Grazie alla sua capacità massima di 180 kg, questa bilancia è progettata per fornire misurazioni precise a utenti di diversi pesi. Inoltre, la sua tecnologia autoaccensione e spegnimento automatico garantisce un utilizzo efficiente e prolungato delle batterie.
- Inizia a prenderti cura della tua salute in modo intelligente con Surface Precision HealthySmart. La sua tecnologia avanzata e la facilità d'uso lo rendono uno strumento indispensabile per chi vuole raggiungere i propri obiettivi di salute in modo efficiente.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 28 x 28 cm
In breve
Cecotec Bilancia da bagno intelligente con App Surface Precision HealthySmart. Bluetooth e 25 parametri, dimensioni 28 x 28 cm, schermo LCD, capacità massima 180 kg, funzionamento a batteria costa 15,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,90 € di prezzo precedente (risparmio 7,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 30 recensioni.
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