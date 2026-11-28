LexaLexar D40E 64 GB Dual USB Drive, Chiavetta USB Type C, Grigio Titanio | USB 3.2 Gen 1 Type-C Jump Drive, unità flash USB-C con alloggiamento in metallo e design girevole
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Caratteristiche
- Memoria di massa USB-C 2 in 1 OTG: Lexar JumpDrive Dual Drive D40E dispone di connettori USB di tipo A e di tipo C in una forma compatta e portatile per una facile compatibilità con i dispositivi
- Velocità di trasferimento fino a 100 MB/s: in base ai test interni, le prestazioni possono variare in base al dispositivo host, all'interfaccia, alle condizioni d'uso. 1 MB = 1 000 000 byte
- Robusta e compatta: la chiavetta USB Lexar D40E ha una custodia in metallo, resiste a temperature da 0° a 50 °C (da 32°F a 122°F), pesa 26 g e misura 70,4 x 16,9 x 11,7 mm
- Plug and Play: Ampia compatibilità con i sistemi Windows, Android, Linux e Mac OS, non richiede l'installazione di software. Il connettore girevole a 360° permette di passare facilmente tra le connessioni senza problemi di perdita del connettore
- Sicurezza e: Protegge i file in modo sicuro con un software di sicurezza avanzato con crittografia AES a 256 bit. Coperto da una garanzia limitata di 3 anni
Dettagli
- Colore
- Titanium Grey
- Formato
- 64GB
In breve
LexaLexar D40E 64 GB Dual USB Drive, Chiavetta USB Type C, Grigio Titanio | USB 3.2 Gen 1 Type-C Jump Drive, unità flash USB-C con alloggiamento in metallo e design girevole costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 18,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 17:45; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 12.664 recensioni.
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