Oral-B Dentifricio Pro-expert Fresco Intenso, Clinicamente Provato, 12x75ml | Dentifricio Clinicamente Provato, Pulizia Denti Efficace, Alito Fresco, Extra Freschezza
4,6 su 5 su Amazon, 147 recensioni
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Caratteristiche
- Clinicamente provato per una protezione professionale 24 ore su 24, utilizzato due volte al giorno
- La tecnologia antibatterica con complesso al fluoruro stannoso aiuta a ridurre la crescita della placca batterica, anche tra uno spazzolamento e l’altro
- Protegge in 8 aree: carie, placca, tartaro, alito, gengive, sensibilità, macchie superficiali, smalto
- Una fusione di menta piperita, menta verde, mentolo e sentori di vaniglia che creano un’esplosione di freschezza pulita
- Clinicamente provato
Dettagli
- Colore
- Blu / Bianco
- Formato
- 75 ml (Confezione da 12)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Oral-B Dentifricio Pro-expert Fresco Intenso, Clinicamente Provato, 12x75ml | Dentifricio Clinicamente Provato, Pulizia Denti Efficace, Alito Fresco, Extra Freschezza costa 18,99 € su Amazon.it, rispetto a 44,99 € di prezzo precedente (risparmio 26,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 10:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 147 recensioni.
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