LEGO Sonic the Hedgehog: Auto di Silver vs. Monster Truck di Knuckles 77118 | Giochi per bambini da 8 anni, 2 veicoli giocattolo, 2 minifigure, 2 chaos emeralds e accessori, regalo per gamer, 378 pezzi
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Caratteristiche
- MONTER TRUCK LEGO E AUTO DA CORSA: questo gioco LEGO Sonic the Hedgehog per bambini e bambine da 8 anni in su permette di dar vita a gare emozionanti, grazie a 2 veicoli giocattolo costruibili e ai 2 personaggi Sonic inclusi
- RICREA L’AZIONE DEI VIDEOGIOCHI: basato sul videogame da console Sonic Racing: CrossWorlds, questo set comprende un monster truck rosso e nero, e una macchina giocattolo bianca con alette
- SILVER THE HEDGEHOG, KNUCKLES E ALTRO: include la prima minifigure LEGO di Silver, una minifigure di Knuckles, una cassetta degli attrezzi, un semaforo e 2 Chaos Emerald
- MODELLINI DI AUTO LEGO: i piccoli possono giocare a fare i meccanici usando la cassetta degli attrezzi per sistemare i 2 veicoli LEGO, per poi scendere in pista a tutta velocità
- IDEA REGALO PER GAMER: questo set, ottimo da esporre nella stanza da gaming dei piccoli, rappresenta un ottimo gadget di compleanno per bambini e bambine, e per gli appassionati di giocattoli LEGO Sonic the Hedgehog da collezione
- SET COLLEZIONABILI DA SCOPRIRE: i set LEGO Sonic the Hedgehog (altri modelli disponibili separatamente) introducono i giovani al divertimento e all'azione rapida, grazie ai diversi personaggi che offrono tanti spunti per storie divertenti
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Sonic the Hedgehog: Auto di Silver vs. Monster Truck di Knuckles 77118 | Giochi per bambini da 8 anni, 2 veicoli giocattolo, 2 minifigure, 2 chaos emeralds e accessori, regalo per gamer, 378 pezzi costa 31,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 8,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 16:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 211 recensioni.
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