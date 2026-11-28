LEGO Harry Potter Ford Anglia volante incantata 76470 | Giochi per ragazzi da 14 anni, macchina giocattolo, personaggi di Harry e Ron, figura di Edvige, idea regalo, 868 pezzi
4,7 su 5 su Amazon, 234 recensioni
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Caratteristiche
- MACCHINA GIOCATTOLO DA COSTRUIRE: costruisci ed esponi la Ford Anglia Volante Incantata contenuta in questo set di giochi LEGO Harry Potter per bambini e bambine da 14 anni in su, ricco di magia
- FUNZIONI MAGICHE: spingi il paraurti posteriore per aprire il bagagliaio e le portiere dell'auto LEGO, oppure quello anteriore per espellere il baule dal bagagliaio, proprio come in Harry Potter e la Camera dei Segreti
- 3 PERSONAGGI LEGO HARRY POTTER: metti nell'auto i personaggi costruiti in mattoncini di Ron Weasley e Harry Potter con Edvige, per rivivere scene iconiche
- STIMOLA LA CREATIVITÀ: questo giocattolo LEGO Harry Potter offre una costruzione gratificante, tanti dettagli iconici con cui dar vita a giochi creativi, ed è una simpatica decorazione per la cameretta dei giovani fan
- REGALO DI COMPLEANNO PER BAMBINI E BAMBINE: un set ottimo come regalo per gli amanti dei gadget da collezione LEGO Harry Potter, pensato per coloro che desiderano coltivare il loro amore per le avventure fantasy
- ISTRUZIONI SEMPLICI DA SEGUIRE: scopri le istruzioni digitali nell'app LEGO Builder, un tool con cui ingrandire e ruotare in 3D i modelli, tenere traccia dei progressi fatti e salvare i set
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Harry Potter Ford Anglia volante incantata 76470 | Giochi per ragazzi da 14 anni, macchina giocattolo, personaggi di Harry e Ron, figura di Edvige, idea regalo, 868 pezzi costa 55,99 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 24,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 234 recensioni.
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