Moulinex Easy Fry Silence 7L, Friggitrice ad Aria Silenziosa XXL, Fino a 8 Persone, 10 Modalità, con Sistema Genius e Griglia di Cottura Regolabile, Colore Bianco, EZ8421
4,7 su 5 su Amazon, 256 recensioni
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Caratteristiche
- SILENT TECHNOLOGY: La friggitrice ad aria più silenziosa per una frittura impeccabile e senza rumore
- CAPACITÀ XXL: Prepara fino a 8 porzioni grazie all'ampia capacità di 7 litri, adatta a tutta la famiglia
- SISTEMA GENIUS: Il frontale del cestello è rimovibile e lavabile in lavastoviglie, trasformandosi in un contenitore per frigorifero con il coperchio
- TECNOLOGIA EXTRA CRISP: Gusta cibi croccanti e dorati con poco o senza olio per il 99% di grassi aggiunti in meno
- COTTURA VELOCE E RISPARMIO ENERGETICO: Ottieni risultati del 68% più rapidi rispetto a un forno tradizionale, con un consumo energetico ridotto del 70%
- VERSATILITÀ TOTALE: 10 programmi preimpostati, griglia di cottura regolabile e temperatura regolabile (40°C - 220°C) per cucinare una grande varietà di piatti
- 15 ANNI DI RIPARABILITÀ: Easy Fry Silence può essere riparata nei nostri 6200 centri di riparazione internazionali, come parte del nostro impegno nel contribuire alla protezione dell'ambiente e alla riduzione degli sprechi
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 7L
In breve
Moulinex Easy Fry Silence 7L, Friggitrice ad Aria Silenziosa XXL, Fino a 8 Persone, 10 Modalità, con Sistema Genius e Griglia di Cottura Regolabile, Colore Bianco, EZ8421 costa 79,99 € su Amazon.it, rispetto a 109,99 € di prezzo precedente (risparmio 30,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 09:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 256 recensioni.
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