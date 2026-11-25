Braun QuickStyle 3 GS3024BL, Ferro da Stiro Verticale compatto e leggero, Stiratore a Vapore con Riscaldamento Rapido, Vapore 22g/min, serbatoio rimovibile 120ml, Custodia Termoresistente, 1100W, Blu
3,9 su 5 su Amazon, 236 recensioni
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Caratteristiche
- DESIGN ULTRA COMPATTO: Il design sottile e salvaspazio è perfetto per i viaggi e facile da riporre anche a casa
- TECNOLOGIA FASTSTEAM: Potente e continua erogazione di vapore per una rimozione facile e veloce delle pieghe
- TECNOLOGIA ICARE: Protegge i tuoi capi con una temperatura sicura
- RISCALDAMENTO RAPIDO: Basta inserire la spina nella presa di corrente e lo stiratore a vapore è pronto all'uso in soli 30 secondi
- SERBATOIO DELL'ACQUA RIMOVIBILE DA 120 ML: Il serbatoio dell'acqua rimovibile ha un'ampia apertura che rende il riempimento molto semplice
Dettagli
- Colore
- Blu
In breve
Braun QuickStyle 3 GS3024BL, Ferro da Stiro Verticale compatto e leggero, Stiratore a Vapore con Riscaldamento Rapido, Vapore 22g/min, serbatoio rimovibile 120ml, Custodia Termoresistente, 1100W, Blu costa 27,00 € su Amazon.it, rispetto a 54,90 € di prezzo precedente (risparmio 27,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 16:26; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,9 su 5 con 236 recensioni.
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