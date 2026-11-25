Severin Set tagliacapelli tagliacapelli da uomo impermeabile senza fili 90 minuti batteria 6 in 1 3/6/9/12 lunghezze di taglio nero HS 0710
4,7 su 5 su Amazon, 34 recensioni
14,99 €
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Caratteristiche
- 6 in 1 Multigroomer per testa a piedi: un set versatile per barba, capelli, corpo e naso. Con sei accessori per creare contorni precisi, tagli uniformi e stili individuali.
- Tecnologia magnetica per una facile maneggevolezza: il rifinitore per barba consente di cambiare gli accessori in pochi secondi con un meccanismo magnetico, senza bisogno di bloccare o viti.
- Potente batteria a lunga durata: il tagliacapelli è completamente carica in sole 2 ore e offre fino a 90 minuti di utilizzo wireless, rendendolo ideale per i viaggi o a casa.
- Resistente, impermeabile ed ergonomico: il corpo in lega di alta qualità è sicuro da tenere in mano e convince con la resistenza all'acqua IPX6. Utilizzabile sotto la doccia, facile da pulire e durevole nell'uso quotidiano.
- Dettagli - Severin, rifinitore di precisione per capelli, barba, naso, corpo, 6 accessori, testina intercambiabile magnetica, impermeabile, 2 ore. Ricarica rapida, pettini (3/6/9/12 mm), lunghezza cavo 100 cm, nero, articolo n. HS 0710
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Severin Set tagliacapelli tagliacapelli da uomo impermeabile senza fili 90 minuti batteria 6 in 1 3/6/9/12 lunghezze di taglio nero HS 0710 costa 14,99 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 14:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 34 recensioni.
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