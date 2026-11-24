GravaStar Mercury V60 PRO Tastiera Gaming Magnetica 60% | Scocca 100% in Alluminio CNC, Hall Effect per FPS Competitivi ed eSport, Rapid Trigger 0,005 mm, 8000Hz, Latenza 0,125 ms,RGB
4,5 su 5 su Amazon, 416 recensioni
-20% 161,45 €
Prima
200,95 €, risparmi 39,50 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- 【Switch Magnetici UFO a Effetto Hall】Sperimenta la velocità pura con gli switch UFO personalizzati Gravastar. Punto di attivazione regolabile da 0,005 mm a 3,5 mm per una risposta magnetica senza attrito e una durata infinita.
- 【Precisione RT 0.005mm e Polling Rate 8K】 Domina ogni partita grazie al Rapid Trigger (RT) ultra-preciso e alla frequenza di aggiornamento a 8K. Con soli 0,125 ms di latenza, i tuoi comandi sono trasmessi istantaneamente, eliminando ogni ritardo.
- 【Design Skeleton in Alluminio CNC】 Il robusto case in alluminio fresato CNC con design traforato offre un'estetica futuristica e una stabilità senza pari. La struttura TOP-mount con 5 strati di riempimento garantisce un feedback acustico perfetto.
- 【Funzioni Pro-Gaming Avanzate】Ottimizza il tuo controllo con DSK (corsa dinamica), MT (Tap/Hold), TGL e SnapKey. Il layout compatto al 60% massimizza lo spazio per il mouse e supporta la mappatura completa del controller.
- 【Illuminazione RGB & Web Driver】Effetti RGB surround su tre lati uniti a tasti in policarbonato trasparente per un look unico. Aggiornamenti e macro gestibili tramite driver web rapido, senza necessità di installare software pesanti.
Dettagli
- Colore
- Silver Frost
- Formato
- Inglese QWERTY
In breve
GravaStar Mercury V60 PRO Tastiera Gaming Magnetica 60% | Scocca 100% in Alluminio CNC, Hall Effect per FPS Competitivi ed eSport, Rapid Trigger 0,005 mm, 8000Hz, Latenza 0,125 ms,RGB costa 161,45 € su Amazon.it, rispetto a 200,95 € di prezzo precedente (risparmio 39,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 22:09; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 416 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.