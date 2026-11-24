UGREEN Revodok Pro Hub USB C Docking Station 9 in 1 Doppio Display | 2 HDMI 4K60Hz, Lettore SD TF 170MBs, Porti Dati USB 5Gbps, 2A2C, Ricarica PD 100W, Compatibile con Windows MacBook
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Caratteristiche
- [Espansione 9 in 1] Questo hub 9 in 1 offre due porte HDMI (con supporto 4K@60Hz), una porta USB-C con ricarica rapida PD da 100W, due slot per schede SD/TF, una porta USB-A 3.0, due porte USB-C 3.0 e una porta USB-A 2.0. Nota: assicurarsi che la porta USB-C del computer supporti l'uscita video per utilizzare le porte HDMI della docking station.
- [Doppio HDMI 4K@60Hz] Questa docking station USB-C è dotata di due porte HDMI, che consentono di collegare due display esterni. Supporta configurazioni Doppio Display in Windows, con una risoluzione massima di 4K@60Hz in configurazione a doppio schermo. Nota: assicurarsi che il computer supporti l'uscita del segnale DP 1.4 per la visualizzazione 4K@60Hz su due schermi. macOS visualizzerà lo stesso contenuto su entrambi i display esterni.
- [Lettore SD/TF e Trasferimento Dati a 5 Gbps] Questo prodotto include un lettore di schede SD/TF che consente la lettura simultanea di due schede a una velocità massima di 170 MB/s. Una porta USB-A 3.0 e due porte USB-C 3.0 supportano il trasferimento dati ad alta velocità fino a 5 Gbps. Nota: le porte dati non supportano l'uscita video né la ricarica.
- [Ricarica PD Efficiente] La porta di ricarica USB-C supporta la tecnologia Power Delivery da 100 W, consentendo di ricaricare rapidamente il computer fino a 85 W (l'hub consuma 15 W). Nota: l'interfaccia PD è solo per la ricarica e non supporta il trasferimento dati. Utilizzare un alimentatore compatibile con PD per la ricarica.
- [Compatibilità Universale] Compatibile con sistemi Windows e macOS, supporta laptop con porte USB-C complete come MacBook Air, MacBook Pro, Dell XPS 13/15, HP Omen, ASUS TUF Gaming 4, ASUS ZenBook, Huawei Matebook, Honor Magic Pro, Lenovo X1, Lenovo Xiaoxin Pro, Xiaomi Pro, ecc. Nota: quando si collega un telefono cellulare o un tablet, verrà visualizzato un solo schermo.
Dettagli
- Colore
- Argento
In breve
UGREEN Revodok Pro Hub USB C Docking Station 9 in 1 Doppio Display | 2 HDMI 4K60Hz, Lettore SD TF 170MBs, Porti Dati USB 5Gbps, 2A2C, Ricarica PD 100W, Compatibile con Windows MacBook costa 26,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 19:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 249 recensioni.
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