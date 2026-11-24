THUN Set 6 Tazzine Espresso con Piattini in Porcellana, Collezione Incanto di Primavera, 7,5x6 cm
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Caratteristiche
- MATERIALE PREGIATO: Set da 6 tazzine da espresso realizzate in porcellana fine della collezione Incanto di Primavera, eleganti e raffinate per un'esperienza caffè di qualità.
- DIMENSIONI PERFETTE: Ogni tazzina misura 7,5x6 cm con piattino dal diametro di 14,5 cm, ideali per servire espresso con stile e praticità.
- FACILE MANUTENZIONE: Idoneo all'utilizzo in microonde e lavastoviglie, non utilizzare spugne abrasive e trattare con cura essendo ceramica fragile.
- DESIGN ARMONIOSO: La collezione Incanto di Primavera porta un tocco di colore e charme alla tavola quotidiana o alle pause speciali, unendo estetica e funzionalità.
- SET COMPLETO: Include 6 tazzine con relativi piattini per servire caffè espresso a famiglia e ospiti con eleganza e raffinatezza.
Dettagli
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
THUN Set 6 Tazzine Espresso con Piattini in Porcellana, Collezione Incanto di Primavera, 7,5x6 cm costa 34,95 € su Amazon.it, rispetto a 69,90 € di prezzo precedente (risparmio 34,95 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 17:15; può variare dopo la pubblicazione.
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