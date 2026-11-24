THUN Portafoto Incanto di Primavera, Medio, Ceramica, 17,1x2,5x21,6 cm
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Caratteristiche
- MATERIALE PREGIATO: Portafoto realizzato in ceramica di alta qualità della collezione Incanto di Primavera THUN, caratterizzato da un design delicato e raffinato che impreziosisce ogni ambiente.
- DIMENSIONI MEDIE: Misure 17,1x2,5x21,6 cm, formato medio ideale per incorniciare ed esporre con eleganza le tue fotografie e i ricordi più cari su mensole, mobili o scrivanie.
- DESIGN POETICO: Cornice decorativa dal tocco romantico e primaverile che dona calore agli spazi abitativi, perfetta per celebrare i momenti più preziosi con stile ed eleganza.
- FACILE MANUTENZIONE: Si pulisce semplicemente con un panno morbido asciutto, mantenendo nel tempo la bellezza e la lucentezza della ceramica senza sforzo.
- COLLEZIONE LIVING: Parte della raffinata linea Incanto di Primavera, un oggetto decorativo che unisce funzionalità ed estetica per arricchire la tua casa con un tocco di poesia.
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- Medio
In breve
THUN Portafoto Incanto di Primavera, Medio, Ceramica, 17,1x2,5x21,6 cm costa 41,90 € su Amazon.it, rispetto a 69,90 € di prezzo precedente (risparmio 28,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 17:47; può variare dopo la pubblicazione.
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