LAICA Stream Line Caraffa Filtrante Acqua - 6 Filtri bi-flux, 2,3L, Blu | Preserva sali minerali, riduce cloro, calcare e metallli pesanti, timer digitale, Made in Italy
4,6 su 5 su Amazon, 7.775 recensioni
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Caratteristiche
- Idratazione sana ed equilibrata - A differenza di altri filtri che privano l'acqua dei suoi preziosi minerali, la Caraffa Stream Line è dotata di un filtro bi-flux che preserva gli essenziali sali minerali presenti naturalmente nell'acqua del tuo rubinetto e riduce le sostanze indesiderate. Prodotta in Italia, ha una capacità totale 2,3L e una capacità di acqua filtrata pari a 1,2L.
- Design semplice ed efficiente - Pratica e leggera da usare, la Caraffa filtrante Stream Line grazie allo sportello automatico "Quick-Fill" può essere riempita facilmente sotto l’acqua di rubinetto. Le dimensioni compatte permettono che la caraffa possa essere comodamente riposta nella porta del frigorifero, assicurando facile accesso ad acqua fresca e filtrata.
- Timer digitale - La caraffa filtrante è dotata di un comodo, e rimovibile, indicatore digitale di sostituzione del filtro che segnala quando è il momento giusto per sostituirlo, garantendo prestazioni ottimali.
- Preserva i sali minerali - I filtri bi-flux mantengono i sali minerali, come calcio, magnesio e potassio che sono fondamentali per il funzionamento dell'organismo e che mantengono in salute il corpo. Questi sali minerali, presenti nell'acqua del rubinetto, contribuiscono a regolare il bilanciamento idro-salino e presiedono a tanti processi energetici, fisiologici e metabolici dell'organismo.
- Acqua dal gusto più buono - I filtri bi-flux agiscono efficacemente sul cloro diminuendone la quantità e migliorando notevolmente il gusto dell'acqua. Inoltre grazie alla riduzione del calcare la durezza dell'acqua diminuirà e si otterrà un'acqua più leggera da bere. Idratarsi e dissetarsi sarà così più semplice e piacevole!
- Acqua dal gusto buono direttamente dal tuo rubinetto - Evita di portare pesanti bottiglie d’acqua fino a casa. Filtrando l’acqua domestica con i filtri bi-flux si eviterà il trasporto di pesanti e ingombranti bottiglie d’acqua dal supermercato fino a casa.
- Filtrazione bilanciata e controllata - Grazie alla complessa tecnologia bi-flux che prevede 6 stadi di filtrazione ad una velocità controllata, il filtro offre la massima efficacia nella riduzione di sostanze indesiderate eventualmente presenti nell’acqua di rete come: metalli pesanti, cloro, solventi organici clorurati, contaminanti chimici, alcuni pesticidi ed erbicidi clorurati e trialometani.
- Riduce il consumo di bottiglie di plastica - La scelta migliore per chi cerca un'alternativa sicura e affidabile al consumo di acqua in bottiglia di plastica monouso. Un anno di acqua filtrata con i filtri bi-flux, corrisponde ad un risparmio di 1200 bottiglie di plastica da 1,5 L ottenendo così una riduzione del consumo di plastica.
- Sicurezza e qualità certificate - Da più di trent’anni LAICA è specializzata nella filtrazione domestica e possiede sistemi di controllo qualità avanzati. I filtri bi-flux sono sviluppati e prodotti in Italia. Sono sottoposti a processo di sterilizzazione per garantire la massima sicurezza. Ogni componente e materiale del filtro è 100% rintracciabile. I filtri sono testati, in accordo ai vigenti regolamenti europei e al decreto italiano DM25 07/02/2012, da laboratori indipendenti e accreditati.
- Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.
Dettagli
- Colore
- Blu
- Formato
- Con 6 Filtri
In breve
LAICA Stream Line Caraffa Filtrante Acqua - 6 Filtri bi-flux, 2,3L, Blu | Preserva sali minerali, riduce cloro, calcare e metallli pesanti, timer digitale, Made in Italy costa 34,90 € su Amazon.it, rispetto a 39,90 € di prezzo precedente (risparmio 5,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 17:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 7.775 recensioni.
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