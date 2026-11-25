Estathé Sport Arancia - The Freddo con Sali Minerali, Vero Infuso di Foglie di The e Succo di Arancia, Bevanda Analcolica Senza Glutine, 12 Bottiglie da 250 ml
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Caratteristiche
- Estathè sport gusto pesca, cassa da 12 bottiglie
Dettagli
- Formato
- 250 milliliters
In breve
Estathé Sport Arancia - The Freddo con Sali Minerali, Vero Infuso di Foglie di The e Succo di Arancia, Bevanda Analcolica Senza Glutine, 12 Bottiglie da 250 ml costa 8,38 € su Amazon.it, rispetto a 13,08 € di prezzo precedente (risparmio 4,70 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 16:13; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 9 recensioni.
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