Anker soundcore Liberty 5 Pro 2026, ANC 4.0, Record Guinness | Chip ANKER Thus™, chiamate cristalline, auricolari wireless Hi-Res, autonomia ANC 6,5h/28h, ricarica rapida e wireless
4,4 su 5 su Amazon, 1.878 recensioni
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Caratteristiche
- Guinness World Records: soundcore Liberty 5 Pro è stata certificata da Guinness World Records nell'aprile 2026 per il "Highest speech quality score (G-MOS) for TWS earbuds (objective test)". È stata inoltre scelta da Wirecutter come i migliori auricolari a cancellazione del rumore per The New York Times.
- Chiamate sempre chiare e nitide: il chip ANKER Thus AI e i 10 sensori (8 microfoni e 2 sensori a conduzione ossea) filtrano i rumori di fondo, facendoti sembrare faccia a faccia, anche se sussurri in un ambiente rumoroso. Chiamate cristalline anche in ambienti superiori a 100 dB.
- Silenzia il mondo all'istante: con la cancellazione attiva del rumore (ANC) due volte più potente della generazione precedente e adattiva, blocca le distrazioni non appena indossi i Liberty 5 Pro. Con ANC attivo, ottieni fino a 6,5 ore di riproduzione, o fino a 28 ore con la custodia di ricarica. Una ricarica di 5 minuti offre 4 ore di ascolto.
- Suono su misura per te: HearID 5.0 si adatta alle tue orecchie, le impostazioni EQ personalizzabili ti permettono di regolare il suono e l'AI Audio Enhancer di soundcore lavorano insieme per offrire dettagli più ricchi, bassi più profondi e un'esperienza d'ascolto creata per te.
- Controllo vocale rapido e hands-free: con 20 comandi integrati, puoi selezionare la traccia successiva, riprodurre musica e regolare il volume. L'elaborazione offline garantisce zero ritardi, sempre pronta e senza mani.
- Controllo touch intuitivo: l'ampio display touchscreen da 0,96 pollici della custodia di ricarica ti permette di regolare le impostazioni e cambiare modalità senza dover usare il telefono.
- Da Anker - Scelto da oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo: soundcore Liberty 5 Pro combina chiamate nitide, potente cancellazione del rumore, suono personalizzato e controllo vocale in un design wireless premium.
Dettagli
- Colore
- Blu Perla
In breve
Anker soundcore Liberty 5 Pro 2026, ANC 4.0, Record Guinness | Chip ANKER Thus™, chiamate cristalline, auricolari wireless Hi-Res, autonomia ANC 6,5h/28h, ricarica rapida e wireless costa 139,99 € su Amazon.it, rispetto a 179,99 € di prezzo precedente (risparmio 40,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 20:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 1.878 recensioni.
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