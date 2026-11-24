Epson EcoTank ET-2922 | Uso domestico intenso | Wi-Fi | A4 | Stampa, copia, scansione | Display LCD | Compatibile con AirPrint | Compatta | Fino a 3 anni di inchiostro inclusi
4,5 su 5 su Amazon, 169 recensioni
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Caratteristiche
- RISPARMIA FINO AL 95% SULL’INCHIOSTRO* - Stampa comoda e senza stress: fino a 63 cartucce di inchiostro in un set di flaconi*
- FINO A 3 ANNI DI INCHIOSTRO INCLUSI* - Con un nuovo set di inchiostri puoi stampare fino a 4.700 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori*
- SEMPLICE SISTEMA A SERBATOI DI INCHIOSTRO - Il sistema di flaconi di EcoTank, con blocco a chiave, è comodo e preciso
- 25% PIÙ PICCOLA DEI MODELLI CONCORRENTI* - Stampe, copie e scansioni A4 di alta qualità in un’unica macchina ultracompatta con display LCD
- STAMPA OVUNQUE TI TROVI - Utilizza l’app Epson Smart Panel per configurare, monitorare, stampare e molto altro dal tuo dispositivo mobile* *Per maggiori informazioni, vedere le note 1-20 nella home page di EcoTank sul sito web Epson
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- A4
In breve
Epson EcoTank ET-2922 | Uso domestico intenso | Wi-Fi | A4 | Stampa, copia, scansione | Display LCD | Compatibile con AirPrint | Compatta | Fino a 3 anni di inchiostro inclusi costa 189,99 € su Amazon.it, rispetto a 279,99 € di prezzo precedente (risparmio 90,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 18:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 169 recensioni.
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