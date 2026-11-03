SONGMICS Specchio da Parete Rotondo, Cornice in Alluminio, 61 x 61 cm | Specchio Bagno Moderno, 1 Pezzo, per Ingresso e Camera da Letto, Bianco Opaco, Collezione BERIT LWM102WC01
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Caratteristiche
- Vetro HD ad Alta Riflessione: Questo specchio da parete offre un'immagine nitida e senza distorsioni, permettendoti di vedere i dettagli del viso senza avvicinarti, ideale per controllare il tuo outfit quotidiano,
- Telaio Tondo in Alluminio: La struttura in lega con finitura spazzolata Bianco Opaco e le dimensioni di 61 x 1,8 x 61 cm è robusta, durevole e resistente alla ruggine, definendo il design di questo specchio da muro moderno,
- Arredo Casa Elegante: Il design classico rotondo con cornice bianca opaca si adatta a vari stili, creando un punto focale che illumina e amplia visivamente gli spazi quando usato in bagno, camera da letto o corridoio,
- Installazione a Parete Rapida: Grazie all'innovativo design a fissaggio singolo, il montaggio richiede solo una vite a espansione inclusa, permettendoti di appendere facilmente lo specchio senza strumenti professionali,
- Decorazioni Muro Sicure: L'imballaggio protegge il prodotto, i bordi metallici sono levigati per non ferire le mani e la pellicola elettrostatica si rimuove facilmente, rendendo l'installazione e l'uso più sereni,
Dettagli
- Colore
- Bianco Opaco
- Formato
- 61L x 61l cm
In breve
SONGMICS Specchio da Parete Rotondo, Cornice in Alluminio, 61 x 61 cm | Specchio Bagno Moderno, 1 Pezzo, per Ingresso e Camera da Letto, Bianco Opaco, Collezione BERIT LWM102WC01 costa 33,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 11:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 785 recensioni.
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