Russell Hobbs Espresso Heaton, Capsule e Caffè Macinato, 1,5L, 28700-56 | 1 o 2 Tazze, Lancia Vapore, Pressione 15 e 20 Bar, Serbatoio da 1,5 L, Scaldatazze, Finiture in Acciaio Inox
4,5 su 5 su Amazon, 11 recensioni
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Caratteristiche
- Compatibile con Caffè Macinato e Capsule — Prepara un autentico espresso con caffè macinato per un risultato da bar oppure utilizza le capsule per un caffè veloce e pratico. I pulsanti illuminati per 1 o 2 tazze avviano e interrompono automaticamente l’erogazione per risultati sempre uniformi.
- Espresso Perfetto Stile Barista a Casa — Pressione da 15 bar per caffè macinato e 20 bar per capsule, per un espresso intenso con crema densa e vellutata. Lo scaldatazze integrato mantiene le tazze alla temperatura ideale.
- Erogazione Automatica 1 e 2 Tazze — Pulsanti illuminati per singola o doppia erogazione che gestiscono automaticamente l’estrazione, garantendo ogni volta espresso singolo o doppio perfetto con un semplice tocco.
- Lancia Vapore con Sistema Panarello per Cappuccino e Latte — Lancia vapore manuale con panarello per montare il latte e preparare cappuccini e latte macchiato cremosi oppure erogare acqua calda per tè e caffè americano. Ideale per una schiuma latte densa e professionale.
- Potenza 1100W con Serbatoio da 1,5L Rimovibile — Potente da 1100W per prestazioni costanti. Il serbatoio dell’acqua removibile da 1,5L consente di preparare più bevande senza ricariche frequenti. Design compatto con eleganti finiture in acciaio inox, perfetto per ogni cucina.
Dettagli
- Colore
- Acciaio
In breve
Russell Hobbs Espresso Heaton, Capsule e Caffè Macinato, 1,5L, 28700-56 | 1 o 2 Tazze, Lancia Vapore, Pressione 15 e 20 Bar, Serbatoio da 1,5 L, Scaldatazze, Finiture in Acciaio Inox costa 93,99 € su Amazon.it, rispetto a 144,66 € di prezzo precedente (risparmio 50,67 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 21:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 11 recensioni.
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