Samsung Smart TV 75" UE75U8090HUXZT Crystal UHD, Crystal 4K Processor, HDR10+, PurColor, Motion Xcelerator, Dynamic Sound Pack, Gaming Hub, TV Plus, Knox Security, Vision AI, 2026
4 su 5 su Amazon, 32 recensioni
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Caratteristiche
- ESPERIENZA VISIVA SENZA PARI: Lo Smart TV Samsung Crystal UHD 75" U8090H offre colori vivaci e realistici. Il processore Crystal 4K ottimizza ogni scena, mentre la tecnologia PurColor perfeziona i colori e HDR10+ aggiunge profondità e contrasto.
- PRESTAZIONI E FUNZIONI AI SMART: Goditi un TV ancora più smart, con upscaling 4K per una nitidezza incredibile. Vision AI Companion risponde alle tue domande sullo schermo, mentre il sistema operativo Tizen offre una navigazione intuitiva.
- AUDIO IMMERSIVO E DESIGN PREMIUM: Immergiti nel suono 3D virtuale con Dynamic Sound Pack, dotato della tecnologia OTS Lite e della funzione Adaptive Sound. L'elegante corpo in metallo del design MetalStream si integra con stile nel tuo ambiente.
- SPORT, GAMING E CONNETTIVITÀ: Per gli appassionati di calcio e videogiochi, AI Soccer Mode ottimizza l'immagine e l'audio per le partite, mentre Gaming Hub offre accesso immediato ai giochi preferiti. Connetti i tuoi dispositivi al TV 4K con SmartThings.
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 1x Samsung Smart TV 75" UE75U8090HUXZT Crystal UHD. Include telecomando numerico, telecomando IR, cavo di alimentazione e manuale utente. Dimensioni con base (LxAxP): 166,81 x 100,79 x 28,00 cm.
Dettagli
- Colore
- Black
- Formato
- 75"
In breve
Samsung Smart TV 75" UE75U8090HUXZT Crystal UHD, Crystal 4K Processor, HDR10+, PurColor, Motion Xcelerator, Dynamic Sound Pack, Gaming Hub, TV Plus, Knox Security, Vision AI, 2026 costa 649,00 € su Amazon.it, rispetto a 899,00 € di prezzo precedente (risparmio 250,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 11:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 32 recensioni.
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