Stanley Idropulitrice ad Alta Pressione SXPW22HP | 160 bar max., 480 l/h, 2200 W, con Patio Cleaner e Spazzola Fissa, per Auto ed Esterni Casa
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Caratteristiche
- PRESTAZIONI ELEVATE PER LA PULIZIA FREQUENTE: ideale per rimuovere sporco resistente da superfici esterne domestiche di medie e grandi dimensioni con efficienza e praticità, oltre che per il lavaggio di auto, moto e biciclette con risultati rapidi e accurati;
- ACCESSORI IN DOTAZIONE: pistola, lancia, tubo flessibile di 8 metri ad alta pressione, testina a getto rotante, testina a getto regolabile, patio cleaner, spazzola fissa, kit schiumogeno da 0,4 litri;
- PRATICA DA MOVIMENTARE E ORDINATA DOPO L’USO: dotata di due ruote da 16 cm, manico ergonomico, avvolgitubo statico e supporti posteriori per riporre ordinatamente tutti gli accessori dopo l’uso;
- FUNZIONE AUTOADESCANTE: se non è disponibile il collegamento diretto alla rete idrica, è in grado di aspirare acqua da un serbatoio esterno;
- TOTAL STOP SYSTEM: spegnimento automatico del motore al rilascio della leva della pistola, per ridurre consumi elettrici e usura della macchina;
- CARATTERISTICHE TECNICHE: pressione max. 160 bar; potenza assorbita 2,2 kW; portata max. 480 l/h; temperatura acqua in ingresso max. 50 °C.
Dettagli
- Colore
- Nero e Giallo
- Formato
- 2200 W
In breve
Stanley Idropulitrice ad Alta Pressione SXPW22HP | 160 bar max., 480 l/h, 2200 W, con Patio Cleaner e Spazzola Fissa, per Auto ed Esterni Casa costa 109,90 € su Amazon.it, rispetto a 154,90 € di prezzo precedente (risparmio 45,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 20:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 9 recensioni.
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