NIVEA Q10 Collagen Expert Set Regalo Skincare, 2 Prodotti | Include siero viso e trattamento intensivo giorno & notte, riduce le rughe profonde e ridefinisce i contorni del viso
4,7 su 5 su Amazon, 20 recensioni
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Caratteristiche
- GLI ESPERTI DEL COLLAGENE: il set regalo NIVEA Q10 Collagen Expert include siero e trattamento intensivo giorno & notte formulati con Q10 Puro e Peptidi di Collagene per ridurre le rughe e migliorare l'elasticità della pelle.
- RIDUCE LE RUGHE PROFONDE: il Siero riparatore 3in1 Antirughe al Collagene con Q10 riduce visibilmente anche le rughe e le linee d'espressione più profonde in una sola settimana, per una pelle più liscia e dall'aspetto più giovane.
- RASSODA I CONTORNI DEL VISO: i Peptidi di Collagene e il Q10 Puro agiscono per rassodare e definire i contorni del viso, riducendo il cedimento cutaneo
- EFFETTO ANTI-RILASSAMENTO 4X: usati in combinazione, il siero ed il trattamento intensivo gorno & notte viso offrono un effetto anti-cedimento 4X clinicamente testato, per un aspetto rivitalizzato.
- INCLUDE: NIVEA Q10 Anti-Rughe Collagen Expert Siero Riparatore 3in1 30 ml e Q10 Collagen Expert trattamento intensivo Giorno & Notte con Peptidi di Collagene e Ceramidi 50 ml per un'azione completa anti-rughe e anti-rilassamento
Dettagli
- Colore
- Giallo
- Formato
- 40 ml (Confezione da 2)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
NIVEA Q10 Collagen Expert Set Regalo Skincare, 2 Prodotti | Include siero viso e trattamento intensivo giorno & notte, riduce le rughe profonde e ridefinisce i contorni del viso costa 17,49 € su Amazon.it, rispetto a 24,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 15:34; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 20 recensioni.
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