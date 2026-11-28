Xiaomi TV Pro 55 pollici 2026,4K UHD QLED Smart Fire TV,HDR10+, L55MB-FPVEU | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Game Boost 120Hz, Alexa Voice Control, 2GB+32GB, Compatible with Apple AirPlay
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Caratteristiche
- 【QLED】Vivi immagini mozzafiato con la tecnologia QLED, che offre colori vivaci, contrasti intensi e una nitidezza straordinaria. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, oltre un miliardo di colori realistici prendono vita sullo schermo. Goditi neri più profondi, bianchi più luminosi e un’esperienza visiva davvero immersiva.
- 【4K, HDR 10+】Goditi una risoluzione 4K ultra nitida con dettagli straordinari e una chiarezza impeccabile. La tecnologia HDR10+ regola dinamicamente luminosità e contrasto scena per scena, per offrirti neri più profondi, bianchi più brillanti e colori più realistici. Ogni fotogramma viene visualizzato esattamente come l’ha immaginato il regista.
- 【Fire TV】Accedi istantaneamente a migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre, tutto da una schermata iniziale fluida e intuitiva. Sfoglia, guarda in streaming e scopri nuovi contenuti con facilità. I suggerimenti personalizzati ti aiutano a trovare subito la tua prossima serie o film preferito. Un modo più intelligente e veloce di guardare la TV.
- 【Alexa integrata】Dillo. Alexa lo riprodurrà-Dimentica lo scrolling infinito. Ti basta premere il pulsante Alexa sul telecomando e usare la voce per scoprire nuovi contenuti, regolare il volume, cambiare canale o persino controllare i dispositivi smart di casa.
- 【Apple AirPlay】Trasmetti facilmente contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac direttamente sulla TV grazie ad Apple AirPlay. Condividi foto, guarda video o duplica l’intero schermo in modalità wireless in pochi secondi. Goditi i tuoi contenuti preferiti sul grande schermo, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Un’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 55"
In breve
Xiaomi TV Pro 55 pollici 2026,4K UHD QLED Smart Fire TV,HDR10+, L55MB-FPVEU | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Game Boost 120Hz, Alexa Voice Control, 2GB+32GB, Compatible with Apple AirPlay costa 359,00 € su Amazon.it, rispetto a 569,00 € di prezzo precedente (risparmio 210,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 5.627 recensioni.
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