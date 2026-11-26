DREAME T15 Pro Heat-A, Lavaggio con Acqua Calda a 90 °C, 30.000 Pa | Ultrasott. da 9,85 cm, Rimoz. Macchie d'Olio, 0 Grovigli, Auto-Pulizia Intellig. a 95 °C, AutoAdapt, Autonomia Estesa
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Caratteristiche
- Rimozione del grasso con acqua calda a 90 °C ThermoRinse: Progettato per la pulizia della cucina, T15 Pro Heat-A utilizza acqua calda a 90 °C per sciacquare continuamente la spazzola e sciogliere alla fonte le macchie grasse e unte, come quella di panna e burro. Ciò riduce la necessità di eseguire più passate, mantenendo i pavimenti perfettamente puliti e non appiccicosi.
- Pulizia precisa con miscelazione intelligente della soluzione: Il sistema di pulizia AutoAdapt rileva i livelli di sporco grazie a sensori multispettrali 5 volte più sensibili, ottimizzando in modo intelligente la potenza di aspirazione, il livello dell'acqua e il rapporto della soluzione durante la pulizia e l'auto-pulizia, per garantire prestazioni efficienti.
- Rimuove lo sporco annidato nelle fessure più basse: Con uno spessore di soli 9,85 cm, il corpo ultrasottile di T15 Pro Heat-A raggiunge facilmente gli spazi sotto i mobili più bassi. Sia in posizione verticale che completamente reclinata, mantiene l'elevata potenza di aspirazione di 30 kPa, rimuovendo efficacemente detriti di maggiori dimensioni e sporco ostinato annidato in profondità, con movimenti fluidi avanti e indietro.
- Spazzola pulita con sistema a doppio raschietto e auto-pulizia a 95 °C: TangleCut 2.0 mantiene la spazzola priva di grovigli al 100%, anche con il pelo folto di animali domestici, ed evita che i capelli si attorciglino durante la pulizia. Il raschietto flessibile piatto rimuove l'acqua sporca, garantendo pavimenti senza aloni. Insieme all'auto-pulizia a 95 °C e all'asciugatura a caldo, elimina lo sporco e mantiene la spazzola morbida e priva di odori dopo ogni uso.
- Pulizia non-stop con batterie intercambiabili: "Dotato di batteria rimovibile, T15 Pro Heat-A consente di usarne una e ricaricarne un'altra, offrendo un funzionamento continuo ed efficiente per la pulizia profonda di case grandi o per la pulizia di più aree. *Batteria opzionale venduta separatamente.
Dettagli
- Colore
- T15 Pro Heat-a
In breve
DREAME T15 Pro Heat-A, Lavaggio con Acqua Calda a 90 °C, 30.000 Pa | Ultrasott. da 9,85 cm, Rimoz. Macchie d'Olio, 0 Grovigli, Auto-Pulizia Intellig. a 95 °C, AutoAdapt, Autonomia Estesa costa 339,00 € su Amazon.it, rispetto a 499,00 € di prezzo precedente (risparmio 160,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 22:08; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 23 recensioni.
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