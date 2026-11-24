70mai A900 Doppia Dash Cam Auto 4K+4K, Anteriore e Posteriore con HDR | 4G LTE, Visione Notturna, Pre-Registrazione Emergenza, Supercondensatore, Parcheggio 24H, Wi-Fi 6 5GHz, GPS, Controllo App
4,4 su 5 su Amazon, 104 recensioni
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Caratteristiche
- 【Vera Doppia Registrazione 4K HDR, Fedeltà Assoluta alla Scena】Grazie alla doppia dash cam con registrazione 4K HDR anteriore e posteriore e a una stabile frequenza di 30 fps, offre immagini nitide e fluide in qualsiasi condizione di luce, proteggendo ogni viaggio. La Telecamera per auto posteriore è stata aggiornata alla risoluzione 2160P, per gestire facilmente i cambi di corsia improvvisi e registrare chiaramente i tamponamenti, fornendo prove decisive.
- 【F/1.55 Ampia Apertura, Visione Chiara Anche al Buio】L'apertura premium f/1.55 di questa dash cam lascia entrare più luce rispetto a un obiettivo F1.8 standard, offrendo immagini fluide e nitide anche in ambienti poco illuminati. Grazie alle tre tecnologie di imaging personalizzate da 70mai, l'obiettivo riduce efficacemente il rumore e sopprime i riflessi, garantendo segnali stradali chiaramente leggibili, meno punti ciechi e una guida sicura anche su strade rurali, giorno e notte.
- 【Modalità di monitoraggio parcheggio intelligente, protezione 24/7】Il sensore G di questa dash cam auto integrato rileva vibrazioni o collisioni e attiva automaticamente una registrazione di 30 secondi dell'impatto — ideale per parcheggi notturni, lunghe soste e zone sconosciute o ad alto rischio. La funzione time-lapse offre un monitoraggio continuo a basso consumo per risparmiare spazio, mentre la registrazione in loop sovrascrive automaticamente i vecchi file, garantendo un monitoraggio continuo. (Include scheda MicroSD da 64GB) 【Richiede il kit di cablaggio UP03/UP04/UP06, venduto separatamente.】
- 【Connessione 4G Opzionale, Controlla l'Auto Ovunque】Con il kit di cablaggio 70mai UP04 (per monitoraggio parcheggio), puoi attivare la connessione remota 4G LTE per la tua A900 dashcam, con monitoraggio remoto in tempo reale, notifiche immediate sull'App e tracciamento GPS in tempo reale. Inoltre, l'accessorio supporta il monitoraggio della tensione della batteria in tempo reale e l'archiviazione cloud, per una sicurezza ancora più completa. 【Richiede il Kit di Cablaggio 4G 70mai, venduto separatamente. ASIN: B0C7CCHK4S.】
- 【Registrazione di Emergenza con Buffer, Non Perdere Mai le Prove di un Incidente】La funzione di pre-registrazione avanzata con buffer registra da 10 secondi a 3 minuti prima e 30 secondi dopo l'incidente, ricostruendo completamente l'intero svolgimento dell'evento per costruire una catena di prove completa e affidabile. Tutti i filmati critici vengono salvati automaticamente in una cartella di emergenza dedicata e sono facilmente visualizzabili tramite l'App 70mai, così nessuna prova vitale va mai persa.
- 【Scheda MicroSD da 64GB Inclusa, Archiviazione Intelligente con Registrazione in Loop】La dash cam anteriore e posteriore registra in loop, sovrascrivendo automaticamente i file più vecchi con le registrazioni più recenti, garantendo filmati ininterrotti senza preoccupazioni di spazio. Tutti i filmati critici, come le registrazioni di emergenza con buffer e i video di sorveglianza del parcheggio, vengono salvati in cartelle separate "Event" e "Parking" e ruotano in modo indipendente per evitare di essere sovrascritti dalle registrazioni normali.
- 【Wi-Fi 6 e Controllo tramite App, Visualizza i Video Istantaneamente dallo Smartphone】Questa dash cam per auto supporta Wi-Fi 6 dual-band 5GHz e 2.4GHz, offrendo una trasmissione wireless stabile e ad alta velocità, con download fino a 25MB/s. Visualizza in anteprima, scarica e condividi video a doppio canale ad alta risoluzione direttamente sul tuo smartphone in qualsiasi momento—senza bisogno di rimuovere la scheda MicroSD. L'abbinamento senza sforzo ti permette di accedere e individuare istantaneamente i filmati registrati.
- 【Controllo Vocale e Avvisi Vocali】Controlla le funzioni chiave a mani libere con comandi vocali in inglese, così puoi registrare, scattare foto o attivare/disattivare l'hotspot senza distogliere l'attenzione, mantenendo lo sguardo sulla strada e le mani sul volante. Inoltre, la A900 dash cam supporta avvisi vocali tempestivi per la stanchezza del conducente, aggiungendo un ulteriore livello di protezione in ogni viaggio.
- 【100% Conforme alla Privacy e Garanzia di 24 Mesi】70mai protegge i tuoi dati e la tua privacy con assoluta affidabilità. Include una garanzia di 12 mesi, supporto per gli aggiornamenti firmware e un manuale utente dettagliato. Il nostro team di assistenza è pronto ad aiutarti, garantendo un'esperienza fluida e affidabile. 【Contenuto della Confezione】Dash Cam A900, Telecamera Posteriore RC44H, Caricabatterie da Auto, Clip Adesive per Cavi, Strumento di Installazione per Cavi, Supporto di Montaggio, Scheda di Memoria, Pellicola Elettrostatica, Cavo di Alimentazione, Cavo di Trasferimento Dati, Salviette per la Pulizia dell'Obiettivo, Manuale Utente.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
70mai A900 Doppia Dash Cam Auto 4K+4K, Anteriore e Posteriore con HDR | 4G LTE, Visione Notturna, Pre-Registrazione Emergenza, Supercondensatore, Parcheggio 24H, Wi-Fi 6 5GHz, GPS, Controllo App costa 159,99 € su Amazon.it, rispetto a 199,99 € di prezzo precedente (risparmio 40,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 19:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 104 recensioni.
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