Fitbit Edge di Google: cassa argento lucido/cinturino grigio nebbia | Fitness tracker, coach di benessere, monitoraggio del sonno, display leggibile, batteria a ricarica rapida, Android e iOS
4 su 5 su Amazon, 124 recensioni
179,99 €
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Caratteristiche
- Un coach per il benessere che ti ascolta davvero.
- Informazioni proattive per aiutarti a migliorare.
- Il tuo coach. Sempre a portata di sguardo.
- Un domani migliore inizia stanotte, con il monitoraggio avanzato del sonno.
- Design elegante e massima leggibilità.
- Batteria a lunga durata e ricarica rapida.
- Google Fitbit Edge è destinato all'uso da parte di persone di almeno 13 anni. Devi avere almeno 18 anni per iscriverti a Google Health Premium.
Dettagli
- Colore
- Argento Lucido/Grigio Nebbia
- Formato
- One Size
In breve
Fitbit Edge di Google: cassa argento lucido/cinturino grigio nebbia | Fitness tracker, coach di benessere, monitoraggio del sonno, display leggibile, batteria a ricarica rapida, Android e iOS costa 179,99 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 17:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 124 recensioni.
Informativa sulle offerte
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