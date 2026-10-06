AL VIA CONTAMINAZIONI 2026 - TEATRO E DANZA SI INCONTRANO SULLA SCENA

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Il Molinari Art Center Teatrolibero (Via Antonino Lo Surdo, 51), presenta CONTAMINAZIONI 2026, la rassegna ideata nel 1994 da Giacomo Molinari, che torna con un progetto articolato in due percorsi dedicati ai linguaggi della scena contemporanea: RESPIRI, dedicato alla danza, e LABOX, dedicato alla prosa.

Sostenuta dalla Regione Lazio e con il patrocinio del Municipio Roma XI Arvalia Portuense, la rassegna è diretta artisticamente da Giacomo Molinari e nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo tra linguaggi, generazioni ed esperienze differenti, creando uno spazio di incontro, ricerca e confronto tra artisti e pubblico.

«Due linguaggi. Un’unica visione. Corpi che raccontano. Parole che danzano.»

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È questo il motto che accompagna CONTAMINAZIONI e ne esprime la vocazione: mettere in relazione danza e parola, corpo e racconto, movimento e drammaturgia, superando i confini tra discipline e trasformando le differenze in occasioni di confronto e contaminazione artistica.

Con RESPIRI e LABOX, CONTAMINAZIONI 2026 disegna due percorsi autonomi e complementari, uniti da una stessa visione: valorizzare la ricerca contemporanea e alimentare un dialogo vivo tra artisti, linguaggi e pubblico.

RESPIRI | Danza

RESPIRI è la sezione di CONTAMINAZIONI 2026 dedicata alla danza e alla ricerca coreografica contemporanea, con cinque spettacoli che attraversano poetiche, sensibilità e linguaggi differenti.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare nuovi e giovani coreografi, offrendo loro uno spazio in cui presentare il proprio lavoro, sperimentare e incontrare il pubblico. Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni della scena coreografica e alla loro capacità di esplorare forme espressive originali, dando voce al presente attraverso il corpo, il movimento e le molteplici possibilità della scena.

I cinque appuntamenti compongono così un panorama eterogeneo della danza contemporanea, in cui la pluralità degli sguardi e delle poetiche diventa uno degli elementi distintivi di RESPIRI.

LABOX | Prosa

Alla parola e ai nuovi linguaggi della scena teatrale è dedicata LABOX, la sezione di CONTAMINAZIONI 2026 che propone cinque spettacoli di prosa.

Il progetto intende dare spazio alla nuova drammaturgia, alle scritture contemporanee e agli artisti che ne sono interpreti, mettendole in dialogo con le opere di autori affermati del panorama teatrale.

Un confronto tra nuove voci e repertorio, tra generazioni, sensibilità e differenti forme di scrittura per la scena, con l’obiettivo di restituire al pubblico un teatro vivo e aperto, capace di interrogare il presente e, al tempo stesso, di confrontarsi con la grande tradizione drammaturgica.

CONTAMINAZIONI 2026 si svolgerà negli spazi del Teatrolibero del Molinari Art Center, luogo dedicato alla creazione e alla sperimentazione artistica che supera la concezione tradizionale del teatro per proporsi come spazio performativo e immersivo dei linguaggi e delle esperienze.

Inserito in un’area della Capitale ancora poco dotata di spazi dedicati alla produzione e alla fruizione culturale, il Teatrolibero vuole essere anche un punto di riferimento per il territorio: un luogo di incontro, partecipazione e aggregazione, capace di avvicinare nuovi pubblici alle arti performative.

La visione artistica

«CONTAMINAZIONI nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui le differenze non debbano necessariamente essere separate, ma possano diventare occasione di incontro. Danza e teatro utilizzano strumenti diversi, ma condividono la stessa necessità: raccontare l’essere umano e il tempo che abita. Con RESPIRI e LABOX vogliamo sostenere le nuove generazioni di artisti, accogliere la ricerca e la sperimentazione e, nello stesso tempo, mantenere vivo il dialogo con autori e linguaggi che hanno segnato e continuano a segnare la scena teatrale. Credo che un luogo dedicato all’arte debba essere soprattutto questo: uno spazio aperto, capace di generare possibilità, incontri e nuovi sguardi.» Giacomo Molinari, Direttore artistico

Il Molinari Art Center e il territorio

CONTAMINAZIONI si inserisce nel percorso che il Molinari Art Center Teatrolibero porta avanti da anni nella promozione e nella diffusione della cultura e delle arti performative.

Accanto all’attività di formazione, il Centro intende rafforzare il proprio ruolo come luogo di produzione, ricerca, incontro e condivisione artistica, capace di offrire opportunità concrete alle nuove generazioni e di favorire il dialogo tra artisti, pubblico e territorio.

In questa prospettiva assume particolare rilievo il rapporto con il Municipio Roma XI Arvalia Portuense. L’obiettivo è contribuire, attraverso la cultura, alla crescita e alla vitalità del territorio, creando occasioni di partecipazione e incontro e avvicinando alle arti performative un pubblico sempre più ampio. Un progetto culturale che sceglie così di radicarsi nel territorio e, allo stesso tempo, di aprirlo a nuovi linguaggi, esperienze e possibilità di confronto.

Con CONTAMINAZIONI, il Molinari Art Center Teatrolibero rinnova il proprio impegno a costruire uno spazio culturale aperto alla città, in cui formazione, produzione e fruizione possano dialogare e nel quale teatro e danza diventino occasioni di partecipazione, conoscenza e condivisione.

Info & Contatti:

Tel. 06.557.46.85

[email protected]