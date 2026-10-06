Ardea, controlli dei Carabinieri nel weekend: 4 denunce e sequestri di droga

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Nel comune di Ardea, in provincia di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio durante il fine settimana. L'obiettivo era duplice: prevenire e contrastare l'illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L'operazione ha visto la partecipazione di personale specializzato dell'ENEL, utile per verificare eventuali irregolarità negli allacciamenti alla rete elettrica.

Identificazioni e denunce

Complessivamente, i militari hanno identificato 81 persone e controllato 43 veicoli. Al termine delle verifiche, sono scattate 4 denunce a carico di altrettanti soggetti. Una donna di 48 anni è stata denunciata per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope mentre era alla guida del proprio veicolo. Un giovane di 19 anni è stato trovato in possesso senza giustificato motivo di un palanchino in ferro, anch'esso denunciato. Le altre due denunce hanno riguardato una 39enne e un 60enne, accusati di furto aggravato di energia elettrica: le verifiche con i tecnici ENEL hanno evidenziato in un caso la manomissione del contatore e nell'altro un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica, con un danno patrimoniale stimato in circa 26.500 euro.

Contrasto agli stupefacenti

Sul fronte della lotta alla droga, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Roma 6 persone come assuntori ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 309/90. Durante i controlli sono stati sequestrati quantitativi di sostanze stupefacenti per uso personale: 2 grammi di cocaina, 5 di hashish, 2 di marijuana e 1 di crack.

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Sicurezza stradale

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla circolazione stradale. Le pattuglie impegnate nei posti di controllo hanno elevato 13 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo totale superiore a 10.500 euro. I controlli hanno comportato il ritiro di 5 patenti di guida e la sospensione di altre 2, il ritiro di 5 carte di circolazione, il sequestro di 4 veicoli e il fermo amministrativo di un ulteriore mezzo. Un bilancio significativo, che testimonia l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire legalità e sicurezza nel territorio di Ardea.