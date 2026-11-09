Arrestato 24enne a Padova per spaccio di hashish e resistenza a pubblico ufficiale
Un 24enne di origini marocchine, residente a Padova, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato alla luce un'attività illecita ben organizzata, con un garage trasformato in deposito di droga.
Le indagini e l'osservazione
Gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa avevano ricevuto segnalazioni da residenti e commercianti circa un insolito via vai di giovani nei pressi di un garage in una traversa di via Bembo. I movimenti, caratterizzati da ingressi brevi e ripetuti, hanno insospettito gli investigatori, che hanno avviato servizi di osservazione e controllo. Durante uno di questi servizi, nella serata di sabato, hanno individuato il soggetto mentre usciva dal garage e lo hanno sottoposto a controllo.
La perquisizione e il sequestro
L'atteggiamento nervoso del giovane ha indotto gli agenti a procedere con una perquisizione personale e del locale. All'interno del garage sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 320 grammi di hashish, suddivisi tra panetti e dosi già pronte, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un coltello utilizzato per tagliare la droga e oltre 8.000 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.
La resistenza e l'arresto
Durante le operazioni, il 24enne ha tentato più volte di divincolarsi e fuggire, colpendo gli operatori con calci e pugni. Si è poi gettato a terra urlando per attirare l'attenzione dei passanti, creando una situazione di tensione che ha richiesto l'intervento di ulteriori agenti. Dopo l'identificazione, è emerso che l'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, ed era già stato condannato nel 2022 a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per furto aggravato.
Le conseguenze giudiziarie
Al termine degli accertamenti, il giovane è stato associato alla Casa Circondariale "Due Palazzi" di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell'indagato potrà essere definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.
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