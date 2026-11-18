ARRIVA A TARANTO IL PREMIO INTERNAZIONALE PUGLIESI NEL MONDO
Un premio ai pugliesi che, per ingegno, competenza e particolari abilità, hanno portato la loro terra ben oltre i confini nazionali. È tutto pronto per il “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo” che, quest’anno, farà tappa a Taranto. Il prestigioso appuntamento si terrà il prossimo 5 dicembre al Teatro Fusco alle ore 17. Si tratta di un evento itinerante che, nel corso delle varie edizioni, ha dato lustro a personalità che si sono distinte nei rispettivi campi professionali.
Alla cerimonia di consegna saranno presenti i 15 premiati: tra loro anche alcuni artisti, rigorosamente “Made in Puglia”, che si esibiranno nel corso della manifestazione. A presentare la serata sarà Savino Zaba, conduttore televisivo Rai, conduttore radiofonico e attore teatrale nato a Cerignola.
Le personalità che saranno premiate sono state individuate da una commissione esaminatrice con al suo interno rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria regionali.
«Siamo molto felici di essere a Taranto quest’anno – spiega l’associazione internazionale “Pugliesi nel Mondo”, promotrice dell’iniziativa – che, per l’occasione, ospiterà premiati che arriveranno anche da Paesi lontani come Messico, Bolivia, Stati Uniti e Brasile. Uomini e donne che si ritroveranno a Taranto per raccontare la loro storia e il prezioso contributo che, da anni, apportano in importanti settori. Dalla musica alla ricerca: la rosa dei riconoscimenti è davvero ricchissima».
L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto ed è patrocinato, tra gli altri, da Regione Puglia, Provincia di Taranto, Camera di Commercio Brindisi e Taranto, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Politecnico di Bari.
L’ingresso alla serata è gratuito, ma è consigliabile prenotare al seguente indirizzo email: [email protected].
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.