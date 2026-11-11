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Bisca clandestina a Giugliano: blitz dei Carabinieri in una sala feste

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Bisca clandestina a Giugliano: blitz dei Carabinieri in una sala feste
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I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno scoperto una bisca clandestina all'interno di un locale che, sui social, veniva pubblicizzato come sala per feste, compresi i compleanni dei bambini. L'operazione, condotta nei giorni scorsi, ha portato alla luce un'attività di gioco d'azzardo illegale che si svolgeva con regolarità, nonostante l'apparenza di un luogo destinato a feste e ricevimenti.

L'osservazione e il blitz

Gli uomini dell'Arma hanno monitorato a lungo il movimento di persone intorno alla struttura, notando un via vai sospetto e la presenza di numerosi individui già noti alle forze dell'ordine. Dopo aver superato un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, i Carabinieri hanno fatto irruzione, trovandosi di fronte a una scena inequivocabile: diversi tavoli da gioco con carte, fiches e ingenti somme di denaro contante. All'interno del locale c'erano 17 clienti, tutti intenti a giocare.

Le conseguenze e gli accertamenti

L'attività è stata immediatamente sospesa. Ora sono in corso accertamenti per stabilire le responsabilità sia dei clienti sia dei gestori del locale, che dovranno rispondere di esercizio di gioco d'azzardo e delle violazioni connesse. Il fenomeno delle bische clandestine rappresenta un problema diffuso, spesso legato a circuiti di illegalità più ampi, e la scoperta di Giugliano conferma la necessità di controlli costanti sul territorio.

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bisca clandestina giugliano carabinieri gioco d'azzardo blitz sala feste napoli illegalità

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