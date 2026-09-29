Blitz antidroga allo Zen 2 di Palermo: sequestrati 17 kg di stupefacenti e due arresti

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Un duro colpo inferto al traffico di droga a Palermo. I carabinieri del capoluogo siciliano hanno sequestrato oltre 17 chilogrammi di stupefacenti nel quartiere Zen 2, arrestando due persone, marito e moglie. L'operazione, condotta con precisione, ha portato alla luce un vero e proprio deposito di droga nascosto all'interno di un'abitazione in via Rocky Marciano.

L'irruzione e il ritrovamento

I militari, insospettiti da movimenti sospetti nei pressi dell'appartamento, hanno deciso di intervenire. Dopo aver ottenuto l'accesso, hanno eseguito una perquisizione che ha rivelato la presenza di un ingente quantitativo di droga. In particolare, sono stati trovati 17 kg di cocaina, ricavati da un'unica grossa pietra, e 155 panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 15 kg. La cocaina era nascosta all'interno di una coperta, mentre l'hashish era stipato in una busta dentro un frigorifero.

Gli arresti e le misure cautelari

I due coniugi sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato gli arresti, disponendo per il marito la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per la moglie la posizione è ancora al vaglio. L'operazione rappresenta un importante risultato nella lotta al narcotraffico nella zona, da tempo sotto osservazione delle forze dell'ordine.

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Un quartiere sotto i riflettori

Il quartiere Zen 2 di Palermo è tristemente noto per episodi legati alla criminalità organizzata e al traffico di droga. Le forze dell'ordine intensificano costantemente i controlli per contrastare tali fenomeni e garantire sicurezza ai residenti. Questo sequestro dimostra l'impegno delle autorità nel reprimere attività illecite che alimentano il mercato degli stupefacenti.