Blitz contro il traffico di droga a Sondrio: sei arresti per tentato omicidio e rapina

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Un'operazione su larga scala condotta dalla Squadra Mobile di Sondrio ha portato all'arresto di sei persone, accusate a vario titolo di tentato omicidio, rapina aggravata, tentata estorsione aggravata, lesioni personali aggravate, traffico di sostanze stupefacenti e porto illegale di arma da fuoco. L'indagine, coordinata dalla Procura, ha fatto luce su una serie di episodi violenti legati al mondo dello spaccio.

Il contesto delle indagini

Gli investigatori delle questure di Sondrio e Crotone, attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, analisi dei tabulati, visione dei sistemi di videosorveglianza, monitoraggio dei social e appostamenti, hanno ricostruito un agguato avvenuto lo scorso 2 luglio nell'area commerciale di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio. Secondo quanto emerso, si è trattato di un regolamento di conti per questioni legate al commercio di stupefacenti.

La dinamica dei fatti

L'attività investigativa è partita dalla denuncia di un giovane, il quale ha riferito di essere stato vittima di un'aggressione con coltello e di minacce di morte da parte di un uomo che gli aveva commissionato il trasporto di una partita di droga mai effettuato. Lo stesso aggressore, dopo essersi impossessato dell'auto della vittima, è stato a sua volta aggredito da due uomini nel parcheggio del centro commerciale. Gli aggressori, quattro in totale, erano giunti dalla Calabria nei giorni precedenti per regolare i conti di pregresse attività di spaccio. Durante l'episodio, hanno utilizzato spray al peperoncino e una pistola contro l'uomo, che è riuscito a fuggire a bordo della macchina.

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Le prove e i sequestri

Le indagini hanno permesso di ricostruire precedenti spedizioni e consegne di partite di hashish e cocaina, anche fuori regione, commissionate dal primo aggressore ed effettuate dal giovane denunciante e da un altro uomo. Inoltre, sono emersi elementi probatori relativi a un ulteriore tentato omicidio, avvenuto pochi giorni prima del 2 luglio, sempre per motivi legati alla droga. Nel corso delle perquisizioni, sono stati sequestrati circa 3,5 chilogrammi di cocaina, 4 chilogrammi di hashish, una scacciacani, due cartucce calibro 7,65, circa 2.500 euro in contanti e numerosi dispositivi informatici.

L'operazione e gli arresti

L'operazione, che ha visto impiegati circa 70 poliziotti, ha coinvolto le province di Sondrio, Crotone, Salerno, Verona, Bolzano, Roma e Aosta, con il supporto delle Squadre Mobili competenti, della Polizia di Frontiera di Tirano, del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile. I sei arrestati sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.