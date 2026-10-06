La Calabria punta sul mare al Salone Nautico di Genova: portualità turistica e valorizzazione dei territori

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Si è chiusa oggi la 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, che dal 1° al 6 ottobre ha visto la partecipazione attiva della Regione Calabria. L'evento è stato un'occasione importante per presentare le potenzialità del territorio calabrese nel settore della nautica e della portualità turistica, con un programma ricco di incontri e confronti.

Un momento strategico per la Calabria

La partecipazione a Genova arriva in una fase cruciale: pochi giorni prima del Salone, la Regione ha approvato l'aggiornamento del Master Plan della portualità turistica, un piano che mira a creare una rete più organica e capillare di porti e approdi, coinvolgendo maggiormente i territori. Questo tema è stato al centro dei dibattiti allo stand regionale, dove si è discusso di come integrare la programmazione regionale con le tendenze internazionali del settore.

Portualità e Blue Economy: il caso del Porto delle Grazie

Uno dei momenti salienti è stato l'incontro Marina Dialogues, che ha visto la partecipazione di amministratori locali e operatori del settore. Qui, Vasco De Cet, amministratore unico di Porto delle Grazie, ha illustrato la visione del marina di Roccella Ionica come esempio di integrazione tra porto, territorio e politiche di sviluppo sostenibile. L'obiettivo è trasformare le aree di sosta in destinazioni attrattive per flussi turistici e investimenti.

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Spazio anche ai Laghi di Sibari, con l'intervento del presidente di Assolaghi, Luigi Guaragna, che ha ribadito la volontà di partecipare ai contesti di rilievo per costruire relazioni e delineare il futuro della nautica.

Podcast e networking

Durante i giorni del Salone sono stati registrati i podcast “Diamo voce alla Calabria”, condotti da Roberto Cosentino, dirigente del dipartimento regionale Turismo. Questi incontri hanno dato voce agli ospiti dello stand “Calabria Straordinaria. Tutto comincia dal mare”, creando un'occasione di networking e promozione.

Secondo i dirigenti generali Fortunato Varone e Roberto Cosentino, la partecipazione ha permesso di mettere in relazione la dimensione istituzionale con quella degli operatori, creando occasioni di confronto sui temi dello sviluppo turistico e dell'economia del mare.

Le aziende e le associazioni presenti

Allo stand istituzionale erano presenti diverse associazioni di categoria: Confartigianato con il segretario regionale Silvano Barbalace e le rappresentanze di Brettium Boat, Nautic Diving e Blumare – Cantiere Navale; Casartigiani con Carmelo Francesco Giordano; e CNA Nautica Calabria con Anna Polimeni.

Per la portualità hanno partecipato il Comune di Roccella Ionica – Porto delle Grazie e l'Associazione Laghi di Sibari. Tra le aziende presenti in fiera: Gurarascio Group, Invictus Yacht, Prua al Vento, Ranieri International e Ranieri Cantieri Nautici.

Il Salone Nautico di Genova si conferma così una tappa fondamentale nel percorso della Calabria verso una maggiore valorizzazione del mare e delle sue risorse, con l'obiettivo di rafforzare le connessioni tra costa e territorio.