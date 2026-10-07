Cagliari: arresti per evasione e violazione del divieto di avvicinamento

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Nel cagliaritano, i carabinieri hanno eseguito due arresti per violazione degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria. Le operazioni si sono svolte ad Assemini e Uta, coinvolgendo due uomini con precedenti penali.

Arresto ad Assemini per evasione

Ad Assemini, i militari della stazione locale hanno arrestato un pensionato di 70 anni, già noto alle forze dell'ordine, che si trovava agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Cagliari. Durante un controllo presso la sua abitazione, l'uomo è risultato assente senza giustificazione. Rintracciato poco dopo nelle vicinanze, è stato arrestato per evasione.

Violazione del divieto di avvicinamento a Uta

A Uta, invece, i carabinieri della stazione di Siliqua sono intervenuti nella notte dopo una chiamata al 112. Hanno arrestato un 31enne disoccupato con precedenti, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato trovato nel cortile dell'abitazione dei genitori.

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Controlli e sicurezza del territorio

Questi episodi evidenziano l'importanza dei controlli costanti da parte delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle misure cautelari e la sicurezza dei cittadini. Le autorità competenti hanno avviato le procedure di rito per entrambi gli arrestati.