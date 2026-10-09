Carabinieri intensificano i controlli a Roma Tuscolano quattro arresti e una denuncia

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Nella giornata di ieri, i Carabinieri del comando provinciale di Roma, con il supporto degli assetti specializzati dell'organizzazione mobile, hanno eseguito un'operazione di controllo straordinario nei quartieri Don Bosco, Cinecittà, Quadraro e Tuscolano, finalizzata a contrastare il fenomeno delle bande giovanili e le diverse manifestazioni di degrado urbano. L'operazione ha portato a quattro arresti, una denuncia e alla sospensione di un'attività commerciale.

Dettagli dell'operazione

Complessivamente, sono state controllate 377 persone e verificati 125 veicoli. I Carabinieri della stazione Roma Quadraro hanno arrestato un uomo di 33 anni trovato in possesso di dosi di crack, cocaina e denaro contante, e un uomo di 50 anni, già agli arresti domiciliari, colpito da un provvedimento di aggravamento per atti persecutori. La stazione Roma Cinecittà ha invece arrestato un 15enne e un 19enne trovati con un panetto di hashish, e denunciato un 17enne per minaccia a pubblico ufficiale.

Sanzioni e sospensioni

Durante i controlli, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 3.000 euro e sospeso un esercizio commerciale in via Tuscolana, dove, con l'ausilio del personale del NAS, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Inoltre, cinque giovani sono stati segnalati alla prefettura per possesso di droga per uso personale, e sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per oltre 16.000 euro.

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Prevenzione e deterrenza

I servizi di controllo con gli assetti specializzati dell'organizzazione mobile dell'Arma dei Carabinieri proseguiranno con cadenza regolare, con un monitoraggio costante dei quadranti più sensibili della Capitale, unendo l'azione di deterrenza e repressione a una fondamentale attività di prevenzione sul territorio.