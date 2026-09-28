Concorso Polizia di Stato per Atleti Paralimpici nelle Fiamme Oro

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La Polizia di Stato ha indetto un concorso pubblico, per titoli, finalizzato all'assunzione di tre atleti paralimpici da inserire nella Sezione paralimpica delle Fiamme Oro, il gruppo sportivo del corpo. L'obiettivo è rafforzare la rappresentanza sportiva della Polizia nelle competizioni riservate agli atleti con disabilità, offrendo un'opportunità professionale stabile a chi eccelle in discipline paralimpiche.

Dettagli del bando

Il bando è stato emanato con decreto del Capo della Polizia in data 24 settembre 2026. La selezione avverrà per soli titoli, senza prove d'esame, e i vincitori saranno assegnati ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Sezione Paralimpica Fiamme Oro. La procedura si svolge interamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento, accessibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, dove è pubblicato il bando integrale e sono disponibili una guida interattiva e tutte le informazioni per la compilazione della domanda.

Termini e modalità di candidatura

Gli interessati devono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Il termine è perentorio e decorre dal giorno successivo alla pubblicazione. La domanda va compilata esclusivamente online sul portale InPA, seguendo le istruzioni fornite. Si raccomanda di consultare attentamente il bando e la guida per evitare errori che potrebbero causare l'esclusione.

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Requisiti e informazioni utili

Possono partecipare gli atleti paralimpici in possesso dei requisiti specificati nel bando, consultabili nella sezione dedicata del portale. La Polizia di Stato sottolinea l'importanza di questa iniziativa per valorizzare il talento sportivo e promuovere l'inclusione. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare la pagina riservata del concorso su www.inpa.gov.it.