Regione Calabria cerca due funzionari per incarichi di Elevata Qualificazione

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La Regione Calabria ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata al conferimento di due incarichi di Elevata Qualificazione di II livello presso il Settore “Economato, autoparco” del Dipartimento “Bilancio, Finanze e Patrimonio”. L’iniziativa rientra nelle procedure di mobilità interna e valorizzazione delle professionalità esistenti.

Requisiti e destinatari

L’avviso è rivolto ai dipendenti regionali assegnati al Dipartimento “Bilancio, Finanze e Patrimonio” e appartenenti all’Area “Funzionari ed Elevata Qualificazione”, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato presso la Giunta regionale, oppure comandati. I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti.

Gli incarichi da conferire

Gli incarichi, della durata di tre anni, riguardano due ambiti specifici:

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“Conduzione immobiliare uffici della Giunta regionale. Attività di liquidazione e monitoraggio della spesa” : il funzionario si occuperà della gestione degli immobili adibiti a uffici regionali, curando le procedure di spesa e il relativo monitoraggio.

: il funzionario si occuperà della gestione degli immobili adibiti a uffici regionali, curando le procedure di spesa e il relativo monitoraggio. “Supporto logistico”: l’incarico prevede attività di supporto alle strutture regionali, con particolare riferimento alla gestione logistica e all’autoparco.

Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre 7 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC indicato nel bando, presso la Direzione Generale del Dipartimento in intestazione.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, in PDF/A, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale emergano requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed esperienza lavorativa;

in formato europeo, datato e sottoscritto, in PDF/A, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale emergano requisiti culturali, attitudini, capacità professionali ed esperienza lavorativa; Dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del codice penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale allegato all’avviso, da sottoscrivere previa visione della “nota esplicativa in materia di conflitto di interessi dei dipendenti dell’Amministrazione regionale” consultabile sul sito istituzionale;

per i reati previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del codice penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale allegato all’avviso, da sottoscrivere previa visione della “nota esplicativa in materia di conflitto di interessi dei dipendenti dell’Amministrazione regionale” consultabile sul sito istituzionale; Copia del documento d’identità in corso di validità.

Ulteriori informazioni

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la Direzione Generale del Dipartimento “Bilancio, Finanze e Patrimonio”. Si consiglia di consultare integralmente l’avviso pubblicato sul sito ufficiale della Regione Calabria per verificare tutti i dettagli e gli allegati richiesti.