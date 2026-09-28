Selezione interna per incarico di Elevata Qualificazione: opportunità per i dipendenti regionali calabresi
La Regione Calabria ha indetto una manifestazione di interesse per l'individuazione di un dipendente da assegnare a un incarico di Elevata Qualificazione di II livello presso il Settore “Contenzioso tributario”. La selezione è rivolta al personale interno appartenente all'Area “Funzionari ed Elevata Qualificazione”, con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato, o comandato, in forza al Dipartimento “Bilancio, Finanze e Patrimonio”.
Dettagli dell'incarico
L'incarico, denominato “Coordinamento Contenzioso Area Meridionale – Attività trasversali”, avrà durata di tre anni con decorrenza dal 9 ottobre 2026. La selezione si rende necessaria per garantire la regolare esecuzione delle attività afferenti al contenzioso tributario, considerata l'urgenza di assicurare continuità e competenza in un settore delicato.
Requisiti e modalità di candidatura
Possono partecipare i dipendenti regionali che alla data di scadenza dell'avviso siano in possesso dei requisiti richiesti. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria, esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel bando. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:
- il curriculum vitae datato e sottoscritto, in formato europeo e PDF/A, con l'indicazione dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza lavorativa maturata nelle funzioni da svolgere;
- la dichiarazione di insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I titolo II del Libro secondo del codice penale e di assenza di conflitto di interessi, secondo il modello regionale approvato, previa visione della nota esplicativa in materia di conflitto di interessi;
- copia del documento d'identità in corso di validità.
Contesto e finalità
L'avviso si inserisce nel quadro delle procedure di mobilità interna e valorizzazione delle professionalità esistenti, in linea con i principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. Il Settore Contenzioso tributario riveste un ruolo strategico per l'Amministrazione regionale, richiedendo competenze specialistiche nella gestione dei contenziosi e nel coordinamento delle attività trasversali. La scadenza ravvicinata dei termini sottolinea l'urgenza di procedere alla copertura dell'incarico, garantendo così la piena operatività degli uffici.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il testo integrale dell'avviso sul sito ufficiale della Regione Calabria.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.